Le port de Douala rejette la responsabilité d'être à l'origine de la faillite de Rougier au Cameroun

(Agence Ecofin) - L’opinion assiste en ce moment, à une passe d’armes entre le port de Douala (PAD) et le Groupe français Rougier, propriétaire de la Société forestière et industrielle de la Doumé (SFID), installée à Mbang dans la Région de l'Est et à Djoum dans la Région du Sud-Cameroun. Et pour cause, Rougier qui a récemment déposé le bilan devant le tribunal administratif de Poitiers en France, a attribué ses difficultés économiques, entre autres à « l'engorgement chronique du port de Douala». « Une affirmation sans fondement abondamment relayée par certains médias internationaux.», affirme le PAD dans un communiqué le 16 mars 2018. « Le directeur général du Port autonome de Douala tient à démentir fermement une telle allégation qui est aux antipodes de la réalité.», martèle le PAD.

Selon l’autorité du port de Douala, l'exploitation des statistiques portuaires de la période 2016 et 2017 démontre plutôt une progression importante des opérations de manutentions réalisées en faveur du Groupe Rougier de l'ordre de 93% pour les grumes, et de 100% pour le bois débité, traité et exporté. « Une telle croissance est donc contraire aux affirmations de ce groupe, qui a par ailleurs bénéficié des facilités d'admission dans les terminaux offertes par les administrations au rang desquelles, la douane Camerounaise.», se défend l’autorité portuaire. Elle maintient que, la faillite de cette entreprise, ne saurait donc aucunement incomber au port de Douala, où les opérations logistiques du commerce extérieur se déroulent sans encombre.

Pour éviter toute congestion du port de Douala, explique le communiqué, les pouvoirs publics camerounais et l'autorité portuaire locale, en synergie avec les acteurs de la chaîne du commerce extérieur, veillent et opèrent en tant que de besoin, des ajustements, pour garantir la célérité et la fluidité dans les opérations portuaires avec une priorité sur les exportations. Par ailleurs, à l'effet d'améliorer la performance de la chaîne logistique portuaire, le PAD projette d'entamer, dès l'année 2018, un vaste programme de rénovation et de renouvellement des infrastructures et des équipements portuaires, dans le but de consolider la compétitivité du port de Douala.

Le directeur général du PAD, Cyrus Ngo’o, « tient par conséquent à rassurer tous les acteurs portuaires et tous les opérateurs économiques nationaux et internationaux quant à la permanence des efforts fournis par l'Autorité portuaire à l'effet d'assurer la fluidité effective au port de Douala, des opérations du Commerce extérieur du Cameroun et des pays voisins ».

Pour rappel, le 14 février dernier, Rougier a annoncé déjà qu’il était confronté à une situation difficile persistante au Cameroun. Son chiffre d’affaires 2017 a subi un repli de 7,5% par rapport à l’exercice précédent. Par conséquent la filiale camerounaise est en chômage technique général et des cessions d’actifs sont en cours de négociation pour un recentrage du groupe sur des activités ciblées. Rougier est aussi en faillite en République centrafricaine et au Congo.

Sylvain Andzongo