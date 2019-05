Afrique : plus de 40 milliards $ d'accords commerciaux attendus pour la foire commerciale intra-africaine 2020 à Kigali

(Agence Ecofin) - La foire commerciale intra-africaine (IATF) 2020 devrait générer plus de 40 milliards $ d’accords commerciaux. C’est ce qu’a annoncé Benedict Oramah, président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), cette semaine à Kigali (Rwanda) où aura lieu l’événement.

L’événement, co-organisé par Afreximbank et l’Union africaine (UA), qui en est à sa deuxième édition se déroulera du 1er au 7 septembre prochain. Il devrait attirer plus de 1 000 exposants et plus de 10 000 potentiels acheteurs venant de plus 50 pays africains.

Grâce à cet événement, l’UA veut accélérer le processus d’intégration du continent.

Ainsi, la mise en œuvre de la zone de libr-échange continentale africaine (ZLECA) prévue pour le 30 mai prochain devrait favoriser de nouvelles opportunités d’accords commerciaux lors de l’IATF 2020.

Pour rappel, la toute première édition de la foire avait eu lieu en 2018 au Caire en Egypte. A l’époque, elle avait permis de générer plus de 30 milliards $ d’investissement.

Moutiou Adjibi Nourou