Tunisie : la balance commerciale agricole affiche un excédent de 66 millions $ au mois de juillet

(Agence Ecofin) - La Tunisie a dégagé un excédent de sa balance commerciale agricole d’une valeur de 182,7 millions de dinars (66 millions $) au mois de juillet dernier. C’est ce que montrent les dernières données rendues publiques par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

D’après l’institution, ce résultat qui tranche nettement avec le déficit de 754,8 millions de dinars (273 millions $) enregistré au cours de l’exercice précédent, est attribuable à la vigueur de l’activité d’exportation. Celle-ci a ainsi affiché sur la période étudiée, une hausse de 72,6% en valeur pendant que les importations ont augmenté de 15,2%.

L’huile d’olive confirme son rang de secteur le plus dynamique à l’export avec une progression en valeur de 200,4% par rapport à 2017. Arrivent ensuite loin derrière, les tomates (38,3%) et les produits de pêche (29,9%).

Par ailleurs, indique l’ONAGRI, les importations ont été principalement constituées de céréales, en l’occurrence le blé (1,26 million de tonnes) et l’orge (329 500 tonnes). Le pays a acheté également dans une moindre mesure sur le marché international, la viande (16 400 tonnes) et le lait et ses dérivés (11 300 tonnes).

Le secteur agricole fait partie des principaux moteurs de l’économie tunisienne. Il compte d’après la BAD, pour 10% du PIB, 16% de l’emploi et 10% des devises d’exportation.

Espoir Olodo