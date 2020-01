L’Egypte vise une hausse de 24% de ses échanges commerciaux avec la Chine, en 2020

(Agence Ecofin) - Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l’Egypte connaîtra une hausse de plus de 24%. C’est ce qu’a confié Ahmed el Wakil, président de l'Association des chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée (ASCAME), au cours d’un point de presse tenu récemment.

Evoquant les facteurs de cette hausse du volume des échanges commerciaux, Ahmed el Wakil a mentionné le renforcement des relations bilatérales et la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation et de la technologie.

Selon les données de l’ASCAME, en 2019, le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Chine s’est évalué à 11 milliards $.

André Chadrak