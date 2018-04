Les échanges commerciaux entre l’Indonésie et l’Afrique ont augmenté de 15,4% en 2017, à 8,85 milliards $

(Agence Ecofin) - Les échanges commerciaux entre l’Indonésie et l’Afrique ont atteint 8,85 milliards de dollars en 2017, en hausse de 15,4% par rapport à 2016, a annoncé le vice-président indonésien, Jusuf Kalla (photo), lors du 1er Forum Indonésie-Afrique organisé du 10 au 11 avril à Bali.

Dans un discours prononcé à l’ouverture de ce forum, M. Kalla a souligné la nécessité de renforcer les échanges commerciaux et la coopération économique entre le plus grand archipel du monde et l’Afrique. «L'Afrique n'est pas un continent étranger pour l'Indonésie. Nous partageons beaucoup de points communs avec ce continent qui dispose d’un potentiel abondant et encore inexploité.», a-t-il déclaré.

Le vice-président indonésien a comparé dans ce cadre, l’Afrique au royaume du Wakanda, un pays africain fictif appartenant à l'univers Marvel dans lequel se déroulent les événements du célèbre film Black Panther et qui dispose de ressources minières très précieuses. «Je me souviens du film Black Panther et de sa nation fictive Wakanda, qui regorge de grandes ressources inconnues du monde extérieur. De même, l'Afrique est un continent qui dispose d’un gigantesque potentiel.», a-t-il souligné.

Le ministre indonésien du Commerce, Enggartiasto Lukita, a quant à lui, annoncé que le commerce bilatéral entre l’Afrique et l’Indonésie devrait croître de 11% en 2018, déplorant cependant, les tarifs douaniers élevés causés par l’absence d’accords commerciaux bilatéraux. Il a proposé dans ce cadre, le lancement de négociations sur des accords tarifaires préférentiels avec des pays ou des regroupements régionaux africains.

Selon la presse indonésienne, le 1er Forum Indonésie-Afrique (IAF) a débouché sur des accords totalisant 1,08 milliard de dollars dans les domaines du commerce et de l’investissement.

Lire aussi:

14/03/2018 - L’Indonésie envisage de produire du GPL à partir de ses champs pétroliers en Algérie

23/06/2017 - Une firme indonésienne veut construire une raffinerie modulaire de 10 000 b/j au Nigéria

06/06/2017 - L’Indonésie veut aider le Nigéria à développer son industrie d’huile de palme

04/05/2015 - Un fabricant indonésien de nouilles instantanées s’installera prochainement au Maroc