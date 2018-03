Afrique du Sud : les exportations agricoles débutent 2018 en fanfare

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, les expéditions agricoles ont rapporté 10,28 milliards de rands (868 millions $) en janvier dernier, soit 7,3% de plus que la valeur enregistrée à la même période, un an plus tôt. L’information a été publiée hier par la Chambre des entreprises agricoles (Agbiz).

D’après l’organisation, cette dynamique a été tirée par une croissance de 20% de la demande européenne. Le Vieux Continent a absorbé 34% du total des exportations tandis que l’Afrique a accueilli 44% des cargaisons, en dépit d’une demande stagnante par rapport à l’année dernière.

Les fruits, les légumes et les boissons ont compté pour plus de la moitié des embarquements, tandis que les produits d’origine animale ont représenté 14,8% du volume global, indique Agbiz.

Le succès à l’export a permis à la balance commerciale agricole d’afficher un solde positif de 1,3 milliard de rands (110 millions $) dans un contexte macroéconomique marqué par un déficit commercial de 27,67 milliards de rands.

Pour le reste de l’année, les autorités anticipent de moins bons résultats, en raison de la fermeté du rand qui devrait rendre les exportations moins compétitives et d’une baisse des quantités expédiées, du fait de la sécheresse.

Espoir Olodo