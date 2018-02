Tunisie : la balance commerciale agricole affiche un excédent de 31,7 millions $, en janvier

(Agence Ecofin) - Au terme du mois de janvier, la balance commerciale agricole tunisienne a enregistré un solde positif de 76 millions de dinars (31,7 millions $), contre un déficit de 232,9 millions de dinars (97 millions $), un an plus tôt. L’annonce a été faite, hier, par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Cette performance a été le résultat d’un bond de 102,3% de la valeur des expéditions alimentaires (481,9 millions de dinars) et d’un recul de 13,4% des importations par rapport à l’année précédente (405,9 millions de dinars).

Parmi les principaux articles d’exportation qui ont affiché un important dynamisme, figurent l’huile de l’olive (+228%), les produits de mer (+62%), les conserves de légumes et de fruits (+55%) et les dattes (+43%).

Les produits agricoles importés ayant connu une baisse en valeur de l’importation sont, entre autres, le maïs (60%), l’orge (57%) et le blé tendre (17%).

Le secteur agricole fournit 10% des recettes d’exportation totales de la Tunisie et pèse pour 10% du PIB.

Espoir Olodo