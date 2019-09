Brexit: le Royaume-Uni conclut un accord de préservation de ses relations commerciales avec six pays africains

(Agence Ecofin) - Le Royaume-Uni vient de conclure un accord visant à préserver des dispositions commerciales préférentielles avec six pays africains, a appris l’Agence Ecofin du Département britannique du développement international (DFID).

Le nouvel accord a été paraphé, mardi dernier, entre le gouvernement britannique, le Mozambique et les cinq pays membres de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) à savoir : l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, la Namibie et Eswatini. En prévision du Brexit qui devrait remettre en cause les accords initialement signés entre les pays africains et Londres sous l’égide de l’Union européenne (UE), ce document vise à permettre aux entreprises britanniques de « continuer à commercer à des conditions préférentielles » avec les pays concernés.

Cette annonce intervient alors que les pourparlers pour une sortie en douceur du Royaume-Uni de l’UE semblent de plus en plus compromis par la volonté affichée du Premier ministre Boris Johnson de ne pas reporter l’échéance du Brexit, quitte à réaliser un no-deal (sortie sans accord, ndlr). Ces derniers mois, le pays a multiplié les accords de continuité commerciale avec de nombreux pays, afin de sécuriser ses débouchés notamment en Afrique, tout en augmentant le volume de ses échanges commerciaux.

En 2018, les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et les pays de la SACU et le Mozambique (SACU+M) ont atteint 11,9 milliards $.

« Il s'agit d'une étape importante alors que le Royaume-Uni se prépare à redevenir une nation commerçante indépendante, et nous aidons les entreprises à se préparer à commercer avec les marchés les plus intéressants du monde entier », a indiqué Elizabeth Truss (photo), ministre britannique du Commerce international.

Et d’ajouter : « en plus de profiter aux entreprises britanniques, cela aidera également les pays en développement à réduire la pauvreté par le commerce. Ils seront en mesure d’améliorer leurs performances économiques, de créer des emplois et d'augmenter les revenus de leurs citoyens ».

Moutiou Adjibi Nourou

