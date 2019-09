L’Algérie regagne sa position de premier importateur de blé de l’UE devant l’Arabie Saoudite

(Agence Ecofin) - L’Algérie a surpassé la semaine dernière, l’Arabie Saoudite pour redevenir le premier importateur de blé provenant de l’Union européenne (UE).

Selon les données de la société spécialisée dans l’information et l’analyse, S&P Global Platts, le pays a importé entre le 1er juillet et le 8 septembre, 671 671 tonnes de blé contre 568 452 tonnes pour l’Arabie Saoudite.

Avec ce volume de blé, l’Algérie représente désormais 15,4 % des parts de marché de l’UE.

D’après certains observateurs, la vigueur des importations algériennes devrait réjouir de nombreux exportateurs de la zone, dont au premier rang la France qui veut sécuriser ce débouché stratégique.

L’Algérie est le troisième importateur mondial de blé derrière l’Egypte et l’Indonésie. Le pays consomme plus de 10 millions de tonnes de la céréale par an.

Espoir Olodo

