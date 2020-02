Afrique du Sud : les exportations agricoles ont généré 9,8 milliards $ en 2019

AGENDA AGRO

12 Février 2020 | 15 Février 2020

18eme édition de la Conférence-Exposition des cafés fins d'Afrique (Kigali, Rwanda)



thème: Les marchés du café de spécialité, la prochaine frontière



12 Février 2020 | 14 Février 2020

6eme édition de la Convention mondiale du cajou (Abidjan, côte d'Ivoire)



thème: Quel écosystème durable pour le secteur mondial du cajou ?



22 Février 2020 | 01 Mars 2020

57eme édition du Salon international de l'agriculture (Paris, France)



L'agriculture vous tend les bras (Paris Expo Porte de Versailles)



25 Février 2020

GrowCongo! Invest in Agriculture



The GrowCongo! Forum is brought to you by the Republic of Congo and the World Bank and will put the development of the agricultural sector of Congo-Brazzaville at the center of the discussion during the Forum.



06 Avril 2020 | 08 Avril 2020

13eme Conférence annuelle sur le karité (Lomé, Togo)



Thème: Créer l'industrie de demain



14 Avril 2020 | 19 Avril 2020

15eme édition du Salon International de l'Agriculture au Maroc (Maroc)



Thème: l'agriculture marocaine à l'heure de la digitalisation



07 Mai 2020 | 10 Mai 2020

2ème Salon international du bétail et de la viande d’Afrique de l’Ouest (Lomé, Togo)



Organisé par la Confédération ouest-africaine de la filière bétail-viande.