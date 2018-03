Tunisie : les exportations agricoles ont généré 439 millions $ sur les deux premiers mois de 2018

(Agence Ecofin) - Au terme des deux premiers mois de l’année, le montant des exportations tunisiennes de produits agricoles a atteint un record de 1,05 milliard de dinars (439 millions $), soit une hausse de plus de 109% par rapport à la somme enregistrée un an plus tôt.

D’après les données des autorités, cette prouesse économique tient à une hausse de 14% des prix des marchandises sur le marché à l’export ainsi qu’à de fortes augmentations des exportations de produits agricoles au premier rang desquels, l’huile d’olive. Alors que la quantité des expéditions de la denrée a plus que triplé en se chiffrant à 54 500 tonnes, les recettes se sont élevées pour leur part, à 544,8 millions de dinars (+280%).

Au bon résultat commercial de ce segment, il faut également ajouter une progression des devises d’exportation tirées des produits de mer (+79%), des légumes frais (+64%) et des dattes (+32%).

Globalement, la performance des exportations agricoles combinée à un léger recul des importations (-1,8%) a permis à balance commerciale agricole, de connaître un excédent de 268,3 millions de dinars contre un déficit de 295,2 millions de dinars en 2017.

En 2018, le gouvernement tunisien anticipe une croissance agricole de 10,9%. L’agriculture fournit 10% des recettes d’exportation du pays du Jasmin.

Espoir Olodo