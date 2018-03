L’Ethiopie et les Emirats arabes unis veulent intensifier leurs relations économiques et commerciales

(Agence Ecofin) - L’Ethiopie et les Emirats arabes unis ont signé, mercredi, à Addis-Abeba, un mémorandum d’entente relatif à des consultations politiques en vue d’intensifier leurs relations économiques et commerciales.

Le protocole d’accord a été signé par le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Workneh Gebeyehu, et son homologue émirati, le cheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, à l'issue de la deuxième réunion conjointe de la commission interministérielle entre les deux pays.

Pour Workneh Gebeyehu, « l’Ethiopie offre une bonne combinaison de possibilités de partenariat mutuellement bénéfique pour l’investissement, tout en fournissant également une main-d'œuvre disciplinée et abordable, ainsi que des ressources naturelles abondantes et des ressources énergétiques moins chères ».

Ajoutant que le pays est désormais parmi les quatre premières destinations d’investissement sur le continent. « Je crois que cela attirera les entreprises des Emirats arabes unis à faire des affaires en Ethiopie », a-t-il soutenu.

Poursuivant, Workneh Gebeyehu a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts « pour renforcer notre engagement dans le commerce, l'investissement, le tourisme et l'interaction interpersonnelle en vue d'approfondir et de solidifier nos relations amicales et notre coopération mutuelle ».

Quant au ministre émirati des Affaires étrangères, Cheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, il a déclaré que son pays souhaitait que plusieurs projets en cours de négociations dans différents domaines tels que le recrutement et l'emploi des travailleurs éthiopiens, l’aviation et l’octroi de visas, soient finalisés.

A noter que la commission interministérielle conjointe entre l’Ethiopie et les Emirats arabes unis a été créée en 2015. Sa première réunion s’est tenue à Abu Dhabi.

Par ailleurs, ce renforcement de la coopération entre les deux pays aura favorisé des investissements émiratis en Ethiopie, d’un montant total d’environ 11 milliards de birrs (environ 400 millions $), avec 135 projets actifs en cours. En 2016, le volume des échanges entre l’Ethiopie et les Emirats arabes unis a atteint 500 millions $.

L’Ethiopie et les Emirats arabes unis ont établi des relations diplomatiques depuis 1973.