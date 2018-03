Maroc : 49 millions $ pour développer les chambres de commerce

(Agence Ecofin) - Le ministre marocain de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, et le représentant de chacune des douze chambres professionnelles du pays, ont signé, lundi, à Rabat, une série de conventions relatives aux plans de développement des Chambres de commerce, d'industrie et de services (CCIS), ainsi que de leur fédération.

Ces conventions interviennent en application de la convention-cadre, signée entre le gouvernement et la fédération des CCIS, le 2 avril 2014. Elles ont pour objectif d’instaurer un modèle de gouvernance transparent et efficace, d’implémenter des prestations orientées clients et génératrices de revenus, de mettre en place une organisation efficace, et enfin de repositionner la fédération.

A cet effet, les Chambres de commerce, d'industrie et de services bénéficieront d’un appui financier de 452 millions de dirhams (environ 49,3 millions $), en vue de leur transformation globale et intégrée.

Ce financement permettra la mise en place d’un modèle de gouvernance transparent et efficace, d’un catalogue de prestations de services répondant aux besoins des entreprises, en matière d’information et d’accompagnement dans le déploiement de leurs activités. Il contribuera également au développement de projets économiques structurants, générateurs de ressources, dont des parcs industriels locatifs, des parcs d’expositions, des zones d’activités ou encore des business-centers.