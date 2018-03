Nigeria : l'excédent commercial bondit à 13 milliards $, en 2017

(Agence Ecofin) - Le Nigeria a enregistré une balance commerciale excédentaire à 4,04 trillions de nairas (environ 13 milliards $) en 2017, a indiqué le National bureau of statistics (NBS), dans un rapport publié la semaine dernière. Ce chiffre traduit une augmentation exponentielle par rapport au déficit commercial de -290,1 billions de nairas (0,8 billion $) enregistré l’année précédente.

Les autorités expliquent cette performance par une hausse de 33,5% de la valeur totale du commerce nigérian qui s’est établi à 23,16 trillions de nairas contre 17,35 trillions de nairas en 2016.

Au quatrième trimestre 2017, la valeur commerciale a atteint 6,02 trillions de nairas, soit une baisse de 0,7% par rapport au trimestre précédent et une hausse de 13,9% par rapport à la même période en 2016. La balance commerciale, quant à elle, a enregistré un excédent de 1,9 trillion de nairas, soit plus que le trimestre précédent (1,09 trillion de nairas) et le trimestre correspondant en 2016 (671,3 billions de nairas).

Le rapport attribue cette performance à une baisse de 8,5% des importations et à une hausse des exportations de 59,47%, par rapport à 2016. Ces dernières ont notamment été portées par une embellie dans les secteurs des biens manufacturiers (232 billions de nairas) et des produits agricoles (170 billions de nairas). Le pétrole brut a, quant à lui, enregistré une augmentation de 57,6% de ses exportations par rapport à 2016.

Notons qu’au quatrième trimestre 2017, l'Inde et les Etats-Unis sont les deux principaux partenaires d'exportation du Nigeria avec respectivement 15,73% et 12,84%, tandis que la Chine représente le principal partenaire d'importation du pays avec 22% des importations totales d’Abuja, loin devant la Belgique (9,04%).

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)