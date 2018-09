Afrique du Sud: le déficit commercial a atteint 317 millions $, en juillet

(Agence Ecofin) - La balance commerciale de l’Afrique du Sud a enregistré un déficit de 4,66 milliards de rands (317 millions de dollars), en juillet 2018, contre un excédent de 11,89 milliards de rands en juin, selon un communiqué publié par le service de revenus sud-africain.

Il s’agit du plus important déficit commercial qu’enregistre la nation arc-en-ciel depuis janvier 2018.

En juillet dernier, les exportations du pays le plus industrialisé du continent ont chuté de 2,7% comparativement au mois précédent, à 107,1 milliards de rands, principalement en raison de la baisse des ventes de métaux précieux (-19%) et des métaux de base (-5%), tandis que les importations ont bondi de 13,8%, à 111,7 milliards de rands, stimulées par la hausse des achats des produits chimiques (17%), des machines et appareils électroniques (7%) et des produits végétaux (88%).

Sur les sept premiers mois de l’année en cours, l’Afrique du Sud a enregistré un déficit commercial de 6,51 milliards de rands.

Lire aussi:

03/07/2018 - Afrique du Sud: l’excédent commercial a triplé en mai 2018, à 255,7 millions $

01/05/2018 - Afrique du Sud: la balance commerciale a dégagé un excédent de 762 millions $ durant le mois de mars

31/01/2018 - Afrique du Sud : l’excédent commercial a atteint en décembre son plus haut niveau depuis 27 ans

06/11/2017 - Commerce : le Nigeria réalise un excédent sur l’Afrique du Sud depuis 2007