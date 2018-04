Egypte : les échanges commerciaux avec la France atteignent 2,5 milliards d'euros en 2017, en hausse de 21,8%

(Agence Ecofin) - Selon les statistiques des douanes françaises, les échanges commerciaux entre la France et l’Egypte ont enregistré en 2017, une augmentation de 21,8% à 2,5 milliards d’euros, après avoir connu leur plus fort recul depuis 10 ans en 2016 (-27,5% en glissement annuel à 2 milliards d’euros).

Le solde commercial bilatéral, traditionnellement excédentaire, s’améliore de 18,4% pour atteindre 1,2 milliard d’euros en faveur de la France. En 2016, il avait enregistré une baisse de 36,4% à 1 milliard d’euros.

Néanmoins, cet excédent demeure largement supérieur à ceux enregistrés avant 2015 et constitue le 10ème excédent commercial de la France en 2017 (13ème en 2016), le 4ème dans la région de l’Afrique du Nord et Moyen-Orient (4ème en 2016) et le 1er au Proche-Orient (1er en 2016).

Un rebond des exportations françaises en 2017

Après s’être contractées pour la première fois en 4 ans en 2016 (-27,3%), les exportations françaises à destination de l’Egypte ont augmenté de 20,6% en 2017 pour atteindre 1,9 milliard d’euros. L’Egypte constitue ainsi le 43ème client mondial de la France, le 8ème dans la région de l’Afrique du nord et Moyen-Orient et son 1er client au Proche-Orient.

Ce rebond des exportations françaises s’explique par l’augmentation significative des ventes « d’équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique » (+62,5% à 671 millions d’euros), devenu premier poste à l’export vers l’Egypte.

Le poste matériel de transport a quasiment été multiplié par 3 à 160,1 millions d’euros, porté par des ventes significatives « d’aéronefs et engins spatiaux » (+673,2% à 115,2 millions d’euros).

Les ventes de véhicules sont également en progression de 17,9% à 25,4 millions d’euros mais restent encore loin des montants de 2014 (88 millions d’euros) et 2015 (95 millions d’euros).

Les ventes de produits des industries agroalimentaires ont également augmenté de près de 30% à 116,1 millions d’euros. Il en est de même pour les ventes « d’hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives » ont augmenté de 75% (45,6 millions d’euros), à la faveur du dynamisme des ventes de GNL (+142,2% à 41,9 millions d’euros).

A noter enfin l’explosion des exportations de productions de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision (+264,5% à 85,3 millions d’euros).

Les exportations égyptiennes repartent après des années de contraction

Le volume des importations françaises en provenance d’Egypte a augmenté de 25,4% en 2017 à 617,3 millions d’euros. Il s’agit de la 2ème année d’affilée de hausse des importations après 5 années de contraction entre 2011 et 2015.

L’Egypte constitue le 63ème fournisseur mondial de la France, le 11ème de la région de l’Afrique du Nord et Moyen-Orient et le 2ème au Proche-Orient.

Pour la deuxième année consécutive, cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des achats « d’autres produits industriels » (+44,8% à 427,1 millions d’euros) et notamment d’engrais et de composés azotés (+61,6% à 159,8 millions d’euros), d’autres produits chimiques organiques de base (+205,6% à 60,2 millions d’euros) et de matières plastiques sous formes primaires (+68,1% à 15,3 millions d’euros).

Le secteur textile enregistre également des hausses dans les importations avec les vêtements (+3,2 % à 65,5 millions d’euros) et les articles textiles hors habillement (+22,6% à 19 millions d’euros). Idem pour les exportations de GNL dont la reprise a permis d’atteindre 13 millions d’euros en 2017.

Toutefois, on note certaines baisses telles que les achats de pétrole brut (-63,5% à 22,2 millions d’euros) et des produits issus du raffinage du pétrole (-18,9% à 10,3 millions d’euros). Les importations de véhicules automobiles, en hausse en 2016 (+91 % à 9,9 millions d’euros) ont également baissé (-41,4% à 5,8 millions d’euros).

A noter que d’après la Banque Centrale d’Egypte (BCE), la France est le 11ème partenaire commercial de l’Egypte sur l’année fiscale 2016/17 (2,9% des échanges totaux égyptiens), en recul d’une place par rapport à 2015/16 (3,4% des échanges).

Du point de vue de la France, l’Egypte reste un partenaire commercial modeste, occupant le 53ème rang depuis 2016. Le poids de l’Egypte dans le commerce extérieur français augmente à 0,25% des échanges totaux en 2017.