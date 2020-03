Afrique du Sud : le coronavirus assombrit les perspectives d’exportations agricoles vers l’Asie

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, les exportations agricoles pourraient souffrir de la propagation en Asie du coronavirus apparu en Chine vers la fin 2019. C’est ce qu’estime la Chambre des entreprises agricoles (Agbiz).

Alors que l’Asie compte pour le quart des exportations agricoles (39 milliards de rands en 2019), l’organisation craint les effets d’un ralentissement de la demande du continent le plus peuplé. Plus précisément, Agbiz redoute un impact important de l’épidémie sur les principaux marchés de la zone que sont la Chine (second importateur mondial de denrées agricoles), le Japon, la Corée du Sud et Hong Kong.

La région importe essentiellement de l’Afrique du Sud la viande, les boissons, les céréales, la laine et les légumes.

L'annonce de l'Agbiz arrive alors que les récentes perspectives tablent sur une reprise de la croissance du secteur agricole sur le plan de la production en 2020, après une année 2019 marquée par une contraction plus forte que prévu (6,9 %).

L’Afrique du Sud a enregistré des recettes d’exportations agricoles de 9,8 milliards $ l’année dernière, soit 800 millions $ de moins qu’en 2018.

Lire aussi :

26/02/2020 - Afrique du Sud : Le Cap veut investir 381 millions $ dans sa fourniture en eau sur la prochaine décennie

24/02/2020 - Afrique du Sud : l’exécutif imposera de nouveaux droits de douane sur la volaille importée d’ici fin février