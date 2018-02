Fret aérien : la croissance mondiale en hausse, l’Afrique décolle

(Agence Ecofin) - L’association internationale du transport aérien (IATA) a publié ce mardi son rapport 2017 sur le fret aérien mondial. D’après le document de quatre pages, la demande mondiale dans le secteur a connu une croissance exceptionnelle de 9%, soit un chiffre deux fois plus rapide que celui du commerce mondial (4,3%).

L’Organisation attribue ce bond à l’explosion de la demande mondiale en produits manufacturiers du fait d’une tendance plus rapide des entreprises à reconstituer leurs stocks.

Si toutes les régions ont connu de fortes progressions en matière de fret aérien, c’est l’Afrique qui est en tête du classement des zones les plus dynamiques dans le secteur.

En effet, le continent a été propulsé pour la seconde fois depuis 1990, au premier rang de la progression de la demande mondiale grâce à un volume de fret en hausse de 24,8%.

Une performance tirée par les échanges commerciaux entre l’Afrique et l’Asie qui ont augmenté de plus de 64%, entre janvier et novembre.

Pour 2018, l’IATA table sur une nouvelle embellie dans ce secteur, moins importante que celle de 2017, soit une croissance de 4,5%.

Les pays africains devraient une nouvelle fois y contribuer largement, en raison du boom que connaît actuellement le secteur du transport aérien sur le continent.