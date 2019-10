L'OMC réduit de moitié ses perspectives de croissance commerciale mondiale en 2019

(Agence Ecofin) - Le commerce mondial ne devrait croître que de 1,2% en 2019. C’est ce qu’a annoncé l’Organisation mondiale du commerce, ce mardi, sur son site.

Ces prévisions, les plus faibles depuis une décennie, sont dues d’après l’institution, à l’escalade des tensions commerciales et au ralentissement de l’économie mondiale. Elles sont basées sur des estimations consensuelles d'une croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial de 2,3% à la fois pour 2019 et pour 2020 contre une estimation précédente de 2,6%. Une baisse également liée aux facteurs cycliques et structurels propres à chaque pays.

Ainsi, les incertitudes économiques liées aux tensions Chine-USA mais également à d’autres facteurs tels que le Brexit en Europe ou encore les relations commerciales entre l’Union européenne et les USA, pourraient assombrir les perspectives de croissance commerciale, d’ici la fin de l’année. Cette situation pourrait également plomber la croissance commerciale de l’année 2020, revue à la baisse à 2,7%, contre 3% précédemment.

« Les perspectives du commerce qui s'assombrissent sont décourageantes, mais pas inattendues. Au-delà de leurs effets directs, les conflits commerciaux renforcent l'incertitude ; ce qui conduit certaines entreprises à reporter des investissements favorables à la productivité qui sont essentiels pour élever les niveaux de vie », a indiqué Roberto Azevêdo (photo), directeur général de l'OMC.

Ces conflits pourraient d’ailleurs affecter la création d’emplois, les entreprises employant moins de travailleurs pour produire des marchandises et des services destinés à l'exportation. « La résolution des désaccords commerciaux permettrait aux membres de l'OMC d'éviter ces coûts », a ajouté le directeur Azevedô.

Rappelons qu’en avril dernier, l’institution tablait sur une croissance du commerce mondial à 2,6% en 2019.

Moutiou Adjibi Nourou

