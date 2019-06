Sur l’année glissante, l’Afrique du Sud a enregistré une baisse de ses exportations (-1,3%) et une hausse de ses importations (+6,8%)

(Agence Ecofin) - La balance commerciale de l’Afrique du Sud a enregistré un déficit de 3,43 milliards de rands (environ 235 millions de dollars), en avril 2019, contre un excédent de 4,71 milliards en mars, selon des données rendues publiques par le Service des revenus sud-africain (SARS).

Les exportations du pays le plus industrialisé du continent ont reculé de 1,3% en glissement mensuel pour atteindre 103,75 milliards de rands (7,06 milliards de dollars) en avril, tandis que les importations ont augmenté de 6,8%, à 107,18 milliards de rands, a-t-on ajouté de même source.

Après avoir enregistré des taux de croissance de l'ordre de 5 % entre 2004 et 2007, l'économie sud-africaine est à la peine depuis quelques années, en raison notamment de la chute des cours des matières premières, de la propagation de la corruption et de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l’industrie.

Selon les prévisions de la Banque mondiale, la croissance du PIB de la nation arc-en-ciel devrait passer de 0,9% en 2018 à 1,3% en 2019.

