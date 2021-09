Birimian dévoile la première cohorte du programme d’accélération IFM-Birimian Accelerator x Africa

(: BIRIMIAN) - Birimian, première société d’investissement opérationnelle consacrée aux marques de luxe et premium d’héritage africain, a sélectionné les finalistes de son premier appel à candidature (voir la liste ci-dessous). Ces derniers vont pouvoir intégrer le programme d’accélération IFM-Birimian Accelerator x Africa, en partenariat avec l’Institut Français de la Mode. Les designers sélectionnés seront aussi mis en lumière lors de l’exposition Première Classe, organisée par WSN du 1er au 4 octobre, à Paris, en marge de la Fashion Week.

Lancé en juin 2021, le « IFM-Birimian Accelerator x Africa » est un programme innovant d’accélération pour les marques émergentes d’héritage africain dans les secteurs de la mode, des accessoires et de la joaillerie. Chaque année, le programme, financé par Birimian, entend accompagner une dizaine de jeunes créateurs sélectionnés par un comité composé d’experts de la scène créative internationale. Les marques participant au programme bénéficieront également d’investissement et/ou de services de conseils et d’accompagnement de la part de Birimian.

Le programme d’accélération apporte les outils indispensables à l’essor des marques émergentes : définition d’une plateforme de marque, renforcement du processus créatif, ciblage d’une audience pertinente, définition d’une stratégie marketing cohérente, pilotage financier, planification et structuration des collections, stratégie de distribution, politique de communication...

Ce programme est une opportunité unique pour les créateurs et les marques émergentes du continent et de la diaspora de pouvoir disposer durant dix mois d’un appui stratégique, opérationnel et financier, leur permettant ainsi de professionnaliser et institutionnaliser leurs activités. C’est un programme centré sur la formation de la jeune garde créative du continent et la promotion de l’entrepreneuriat créatif.

Le processus d’identification des talents s’est étendu sur deux mois, mêlant repérage, engagement actif auprès des marques et sélection des candidatures sur trois segments : prêt-à-porter (grand public + premium) pour 80% des marques, prêt-à-porter de mode (Premium et Luxe) et accessoires pour 20%. Les lieux de production sont pour 85% d’entre elles “made in Africa”. Leur base clientèle cumulée reflète les ambitions de Birimian avec une forte ouverture sur l’international (40%) et un potentiel significatif de rayonnement au-delà des frontières du continent. En termes de revenus, 80% d’entre elles affichent un chiffre d’affaires supérieur à 50 000 dollars US, l’un des principaux critères de sélection.

La première cohorte, marquée par une diversité géographique représentative des principaux hubs économiques du Continent, illustre la richesse des univers créatifs des marques. Elle se compose des lauréats suivants :

Laureen Kouassi-Olsson, Présidente-Directrice générale de Birimian, a commenté : “La promotion de créateurs appelés à rejoindre le programme d’accélération IFM-Birimian Accelerator x Africa incarne la nouvelle garde créative africaine : tradition réinventée, talent créatif indéniable, afropolitaine, urbaine et digitalement tournée vers le monde, déclinant avec fierté son héritage à travers des collections dont l’originalité n’est plus à démontrer. Elle reste toutefois fragile. D’où la nécessité de renforcer leurs fondamentaux et de leur apporter un appui opérationnel, stratégique, créatif et financier. C’est tout l’objet de ce programme qui s’inscrit en totale cohésion avec notre stratégie d’investissement. Le réseau d’experts qu’il mobilise et l’accès unique à l’écosystème de la scène créative française et européenne sera nécessairement créateur de valeur. Nous avons hâte de les accueillir chaleureusement à Paris aux côtés de l’Institut Français de la Mode. »

« Les 10 marques de cette première cohorte IFM-Birimian Accelerator x Africa débordent de talent créatif et d’ambition pour leur développement. Les créateurs et entrepreneurs vont travailler sur toutes les composantes de leur marque avec pour objectif non seulement d’accélérer leur notoriété, mais aussi de développer des entreprises pérennes dans un écosystème international, tout en préservant leur héritage africain. Un juste équilibre qui naîtra d’un travail collectif autour d’un entrepreneuriat créatif, inclusif et durable. », conclut Thomas Delattre, Directeur du Fashion Entrepreneurship Center de l’Institut Français de la Mode.

À propos de Birimian

Première plateforme d’investissement opérationnelle consacrée aux marques de luxe et premium d’héritage africain, Birimian accompagne les créateurs du continent sur le long terme, dans leur trajectoire de croissance et pour leur développement à l’international. Birimian a pour ambition d’accélérer l’éclosion des créateurs africains à l’international en se positionnant comme leur partenaire de référence dans quatre secteurs principaux : mode, accessoires, beauté & Cosmétiques, gourmet. Birimian s’adresse à des marques portant dans leur ADN et leur identité, la culture, la tradition, l’histoire du continent, son héritage culturel, sublimé dans sa diversité et s’inscrivant dans une adaptation à des codes modernes et contemporains. http://birimianventures.com/

À propos de l’IFM

Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général reconnu par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, centre de formation d’apprentis et de formation continue et centre d’expertise pour les industries du textile, de la mode et du luxe, l’Institut Français de la Mode propose 16 programmes de formation de niveau CAP, Bachelor, Master, Executive MBA et doctorat qui préparent à tous les métiers de l’industrie de la mode dans les domaines du management, de la création et des savoir-faire.

Basé au cœur de Paris sur un campus neuf de 9000 m2, l’Institut Français de la Mode accueille plus de 1000 étudiants d’une cinquantaine de nationalités – managers, créatifs, techniciens, entrepreneurs – favorisant des rencontres, des collaborations et une effervescence culturelle. L’Institut Français de la Mode est membre d'HESAM Université, de la Conférence des grandes écoles et de l’International Foundation of Fashion Technology Institute (IFFTI). Il bénéficie du soutien du Ministère de l’Economie et des Finances. www.ifmparis.fr