Banque Atlantique, avec Mastercard, offre à ses clients l’opportunité d’assister à la finale de la Ligue des Champions de l’UEFA

(BANQUE ATLANTIQUE) - Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) lance en partenariat avec MasterCard, leader mondial des technologies de paiements, un grand jeux dénommé « CHALLENGE CHAMPIONS LEAGUE », afin d’offrir à deux (2) clients, un séjour pour deux personnes à Istanbul en Turquie, pour assister à la grande finale de la ligue des Champions de l’UEFA. Ouvert en Côte d’Ivoire et au Sénégal, ce challenge se déroulera dans la période du 1er Mars au 17 Avril 2020.

A travers cette initiative, Banque Atlantique réaffirme son engagement à proposer à sa clientèle haut de gamme, des solutions de paiement qui répondent aux exigences les plus élevées en matière de confort et de raffinement, donnant accès notamment, à un programme d’animation riche en évènements et expériences uniques.

Pour avoir une chance de participer à la grande finale de la ligue des Champions de l’UEFA, l’un des trophées les plus convoités des compétitions de clubs de football au monde, le client doit comptabiliser dans la période du challenge, le plus grand nombre de transactions pour ses opérations de paiement (via TPE ou en ligne) et de retrait, aussi bien au niveau national qu’international avec sa carte World Elite Mastercard.

Le Package Gold, représentant la récompense couvre:

un séjour de quatre (4) nuitées à Istanbul,

l’hébergement dans un hôtel 5 étoiles,

des tickets entrée VIP pour assister à la finale

une visite guidée de la ville d’Istanbul

des activités touristiques et de loisirs

La remise des lots interviendra dans le cadre d’une cérémonie organisée simultanément au siège de Banque Atlantique en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

Le règlement intégral du challenge est disponible ici

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché.

Banque Atlantique. Présent dans les huit pays de l’espace UEMOA, il s’appuie, également, sur les filiales spécialisées tels que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantic Asset Management

Assurances : Atlantique Assurances et Atlantique Assurance Vie en Côte d’Ivoire, GTA Assurances et GTA Assurances Vie au Togo

A propos du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc

Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le GBCP est présent dans 32 pays dans le monde et possède le premier réseau bancaire du pays. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (27% de PdM) et leader du financement de l’économie (25% de PdM). En Afrique, il est le sixième groupe bancaire par la taille de ses fonds propres.