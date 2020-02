Innovation Technologique et promotion des Startups : Orange Fab Côte d’Ivoire accueille le VivaTech-Tour 2020

(ORANGE COTE D’IVOIRE) - En prélude de sa 5ème édition qui se déroulera à Paris du 11 au 13 juin prochain, VivaTech, le plus grand rendez-vous annuel de l’innovation et de la tech en Europe, vient à la rencontre des entrepreneurs et startuppers africains dans le cadre du VivaTech-Tour 2020. L’étape ivoirienne de cette tournée est organisée en partenariat avec Orange Fab, la plate-forme d’accélération des startups d’Orange Côte d’Ivoire. L’objectif de cet évènement est de discuter des défis et des opportunités de l'écosystème ivoirien, tout en construisant des ponts entre l’Afrique, l’Europe et le reste du monde.

À Abidjan, dans les locaux d’Orange Fab Côte d’Ivoire, le VivaTech-Tour 2020 à des entrepreneurs et entreprises de la tech ivoirienne de se rencontrer et de d’échanger lors d’un panel ayant pour thème : « Qu'est-ce que la nouvelle génération d'entrepreneurs africains peut enseigner au monde? », ce mardi 25 février 2020.

Cet conférence inédite rassemblera des acteurs clés tels que Vincent Viollain, Responsable Partenariats et Startups, Viva Technology ; Rebecca Affoh, Fondatrice de Easy2toofacil ; Guillaume Darnaudet, CFO d’Afrikrea ; Shamm Bereket, Responsable pays de Seedspace Abidjan ; Shamm Bereket, Responsable pays de Seedspace Abidjan.

« Orange Côte d’Ivoire est un opérateur engagé qui investit pour offrir des outils, moyens et compétences aux entrepreneurs ivoiriens. Cet écosystème est précieux et contribue à la création de valeur dans notre pays et à l’international. Notre collaboration avec Viva Tech va nous permettre de mettre en valeur sur la scène internationale, nos réussites locales.», déclare Habib Bamba, Directeur de la Transformation, du Digital et des Médias chez Orange CI.

Lors de cette conférence, 5 lauréats ont pu remporter des tickets d'entrée pour la 5ème édition de VivaTech.

VivaTech est un évènement international dédié à la croissance des startups, à la transformation digitale et à l’innovation. Plus de 124 000 visiteurs ont assisté à la 4ème édition à Porte de Versailles à Paris, soit 24% de plus que l’année précédente. Fort de ce succès, Viva Technology 2020 réunira du 11 au 13 juin prochains à Paris, startups, chefs d’entreprises et cadres, investisseurs, universitaires, étudiants et médias venus des quatre coins du monde.