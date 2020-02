Signature d'un partenariat facilitant les transactions Premier Bet via Mobile Money

(MTN CONGO) - Le premier opérateur des paris sportifs en ligne, Premier Bet, et la société de téléphonie mobile MTN Congo ont signé le 19 février à l’hôtel Elbo Suite à Brazzaville, un partenariat permettant de faciliter la vie des abonnés MTN Mobile Money, fans de paris en ligne via le service MTN Mobile money (Momo).

« Désormais, et grâce à ce partenariat, nos abonnés, fans de paris sportifs, peuvent créditer et retirer de l'argent de leurs comptes joueurs Premier Bet à partir de leurs comptes MTN MoMo », a souligné à cette occasion le directeur de MTN Mobile money, M. Thierry Boumba. « Dans les semaines qui vont suivre, vous allez aussi voir sur le marché que nous allons continuer à donner la possibilité à nos clients et aux abonnés MTN de pouvoir faire des retraits même de nuit, soit 24/24 », a-t-il fait savoir.

En effet, avec 82% de part de marché, MTN dispose d'un large réseau de plus 15.000 points agents actifs de service Momo, répartis sur l'ensemble du territoire national pour faciliter toutes ces transactions. Elle compte plus de 1.200.000 abonnés Mobile Money actifs.

Aussi, M. Boumba a-t-il invité les clients MTN, fans de paris sportifs à réaliser dorénavant des dépôts Mobile money et à se connecter au site web www.premierbet.com pour effectuer des paris. Il a rappelé que toutes les transactions de dépôt comme de retrait d'argent entre compte Mobile money et compte joueur Premier Bet sont gratuites.

De son côté, le directeur général de Premier Bet, M. Joris Dutel, a fait savoir que sa société propose des paris sportifs de foot ou d'autres sports ainsi que des jeux virtuels. « L'objectif de Premier Bet est de rendre disponible ce service au plus grand nombre et, grâce au service de MTN Mobile money, nos clients pourront parier partout, même dans les localités où nous ne sommes pas encore présents physiquement », a-t-il dit.

Par ailleurs, Premier Bet et MTN Congo ont évoqué leurs responsabilités sociétales, en précisant le principe de la majorité d'un parieur. En effet, ne peut parier en ligne et dans les points de vente qu’un individu âgé de 18 ans et plus. Le non-respect de cette mesure exposerait les deux sociétés à des sanctions pénales sévères, ont-ils précisé.

Pour sa part, le manager produit et service Mobile money MTN, M. Paul Ghislain Batsotsa, a expliqué que le principe du pari en ligne via Mobile money à partir d'un téléphone portable ou d'un ordinateur exige que le client ait un compte Momo provisionné à l'avance d'une somme minimum de 300 Fcfa, voire plus.

Pour parier, le client doit aller sur le site web de Premier Bet et suivre les différentes étapes. S’il gagne, il effectuera le retrait de son gain sur son compte joueur Premier Bet vers son compte Mobile money, quel que soit le lieu où il se trouve.

Fidèle à sa vision d'être à l'avant-garde de la fourniture d'un audacieux nouveau monde numérique à ses clients, MTN veut continuer à œuvrer à la satisfaction de ses abonnés, d’où la signature de ce partenariat qui cadre bien avec la mission.