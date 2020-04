Côte d’Ivoire : des journalistes reçoivent des formations en ligne pour lutter contre les infox

(Agence Ecofin) - Le ministère ivoirien de la Communication et des Médias en partenariat avec l’Agence française de développement des médias et Canal France international (CFI), organise depuis lundi 20 avril 2020 un programme de formations en ligne à l'intention des journalistes du pays dans le cadre du projet « Verifox Afrique ».

Une quinzaine de journalistes issus de cinq médias ivoiriens ont pris part à la première session en ligne.

Le programme s’étend sur 15 séances de deux heures chacune et a pour but de lutter contre les infox pendant la période de crise sanitaire et d’améliorer le dynamisme dans les médias.

Lyse Davina Nguili