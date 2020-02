Afrique du Sud : MultiChoice envisage de lancer un fonds spécial d’innovation dans le domaine de la vidéo

(Agence Ecofin) - MultiChoice, le fournisseur sud-africain de chaînes de télévision payantes prévoit de lancer dans les prochains mois, un fonds dénommé MultiChoice Innovation Fund, dédié aux entrepreneurs sud-africains qui évoluent dans le secteur du divertissement vidéo.

La nouvelle structure ciblera des entreprises et start-up qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions de rands et dont l’activité porte sur les solutions numériques et Internet, les contenus innovants et les technologies de diffusion. Le fonds accordera une attention particulière aux projets et entreprises dirigées par des femmes et des jeunes.

« Nous voulons nous associer aux entrepreneurs les plus passionnants d'Afrique du Sud en leur donnant les outils, les compétences et le soutien financier nécessaire pour donner vie à leurs idées originales. Nous espérons aider à créer des solutions de pointe et des entreprises compétitives qui façonneront l’avenir du secteur technologique et de l’industrie du divertissement vidéo en Afrique du Sud », a fait savoir Calvo Mawela (photo), CEO de MultiChoice Group, selon des propos rapportés par des médias sud-africains.

Selon l’opérateur de télévision, le fonds annoncé viendra renforcer l’action de MultiChoice Enterprise Development Trust mis en place en 2012 dans le but de soutenir des entreprises et fournisseurs de services dans le secteur des technologies de l’information.

Chamberline Moko