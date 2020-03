L'agence 35°Nord noue un partenariat avec le site Covid-19 Africa et lance ses chaînes d’informations Telegram & WhatsApp

(35°NORD) - 35°Nord, agence de conseil en communication spécialisée sur le continent africain, contribue chaque jour à fournir à ses clients et aux médias un contenu fiable et de qualité sur différentes actualités.

Aujourd’hui, face à l’apparition progressive de la pandémie de Covid-19 sur le continent, 35°Nord s’engage activement dans l’actualisation des données du site Covid-19 Africa, créé et développé depuis Dakar par Cédric Moro (consultant en risques majeurs), afin d’établir un suivi précis de la propagation du virus en Afrique, ses conséquences sanitaires et économiques. Cette plateforme, accessible à tous, permet de suivre en temps réel l’évolution de la pandémie sur le continent, nation par nation. 35°Nord est convaincue qu’un accès à une information fiable permettra à l’ensemble des pays de prendre les mesures adéquates et les plus efficaces en termes de sensibilisation et de prévention des populations.

Aussi dans le cadre du contexte sanitaire actuel, et de la difficulté d’accès à une information de qualité, l’Agence 35°Nord intègre Telegram & WhatsApp à son dispositif de communication en ligne.

Vous pourrez ainsi suivre en direct les dernières informations sur la pandémie et notre analyse sur l'évolution du Covid-19.



Pour accéder à nos nouvelles chaînes :

Telegram : cliquez sur ce lien depuis votre smartphone et vous serez redirigés vers la chaîne Telegram de 35°Nord. depuis votreet vous serez redirigés vers la chaîne Telegram de 35°Nord.

WhatsApp : ajoutez +33 7 49 26 61 35 à vos contacts et vous recevrez toutes les actualités envoyées via la liste de diffusion WhatsApp 35°Nord.

Nous entrons dans une période complexe, à travers une information fiable et de qualité, nous la traverserons au mieux.

À propos de 35°Nord

35°Nord est une agence de conseil et de communication stratégique dédiée au continent africain. Fondée par Romain GRANDJEAN et Philippe PERDRIX, 35°Nord est spécialisée dans l’accompagnement de ses clients vers les relais d’opinion, les sphères d’influence et les cercles de pouvoir en Europe et en Afrique. Sa valeur ajoutée résulte de sa maîtrise des circuits de communication et de décision sur les deux continents, et de sa connaissance des contextes nationaux en Afrique. 35°Nord assure aux décideurs politiques, économiques et institutionnels une montée en gamme de leur visibilité éditoriale et une optimisation de leurs relais d’influence. Elle opère aussi bien avec les médias nationaux, panafricains et internationaux. L’agence maîtrise toute la chaîne de valeur : conseil stratégique, plaidoyer, plans médias, conférences et voyages de presse, production de contenus (tribunes, dossiers et communiqués de presse...), communication digitale, communication financière, affaires publiques et lobbying.