Kenya : des crédits carbone bientôt négociés en échange de la conservation des mangroves

(Agence Ecofin) - Au Kenya, l’initiative Vanga Blue Forests s’est donnée pour objectif d’échanger des crédits carbone contre la conversation et la préservation des mangroves du comté de Kwale. L’initiative a été lancée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement, la Kenya Forest Service, l’Institut de recherche sur la pêche et la marine du Kenya et d’autres partenaires.

Selon le plan de gestion mis en place, les mangroves seront cogérées par la Kenya Forest Service et la Community Forest Association, un autre partenaire du projet. Cette cogestion implique également la vente de crédit-carbone sur le marché volontaire du carbone.

« A l’échelle mondiale, il s’agit de l’un des premiers projets qui négocie des crédits carbone issus de la conservation et de la restauration des mangroves. Le projet préservera et restaurera plus de 4 000 hectares de mangroves dans le comté de Kwale et soutiendra les moyens de subsistance de plus de 8 000 personnes dans les communautés de pêcheurs de la région grâce à des initiatives de développement communautaire.», a affirmé Gabriel Grimsditch, un expert des mangroves de l’ONU Environnement.

Gwladys Johnson Akinocho