Burkina Faso : les conseillers municipaux de Ouagadougou formés sur la gouvernance foncière

(Agence Ecofin) - Renforcer les capacités des conseillers municipaux sur les enjeux de la gouvernance foncière locale. Tel est l’objectif de la session de formation organisée à leur endroit le mercredi 2 mai 2018 par la mairie de Ouagadougou en collaboration avec la Direction générale des Impôts (DGI).

« L’organisation de cette formation entre en droite ligne dans le cadre du programme de notre mandat parce qu’en son temps, nous avons décliné notre vision montrant que nous devrions renforcer les capacités de nos conseillers municipaux. Au sortir de cette session, les conseillers municipaux que nous sommes devraient pouvoir cerner le cadre juridique et règlementaire du foncier bâti et non bâti, les transactions et mutations.», a expliqué à ce propos, le premier adjoint au maire de la ville de Ouagadougou, Moussa Belem, comme le rapporte Le Faso.net.

« Avec les conseillers, on va discuter sur les procédures d’acquisition des terres rurales et leurs mutations.», a précisé la formatrice, directrice de la législation et du contentieux à la DGI, Martine Kouda.