Glencore conclut un gros «deal» de livraison de cobalt avec un Chinois

(Agence Ecofin) - Le géant minier Glencore a accepté de vendre environ le tiers de sa production de cobalt sur les trois prochaines années à la compagnie chinoise GEM, spécialisé dans le recyclage de batteries, apprend-on d’un avis financier, publié mercredi.

Selon les termes de l’accord, le plus grand producteur de cobalt au monde vendra entre 2018 et 2020, 52 800 tonnes d’hydroxyde de cobalt au groupe chinois. En 2018, GEM et ses filiales achèteront 13 800 tonnes d’hydroxyde de cobalt, tandis qu’en 2019 et en 2020, elles paieront respectivement 18 000 tonnes et 21 000 tonnes.

Alors que la demande de cobalt sur le marché augmente en prévision d’un risque de pénurie porté par le boom des véhicules électriques, les grands producteurs sont désormais en mesure d’exercer plus d’influence dans les négociations en ce qui concerne les prix. De 10 $/Ib en janvier 2016, le prix du cobalt est passé à environ 39 $/Ib, soit le plus haut niveau atteint depuis juillet 2008 avant le début de la crise financière.

Glencore qui possède des mines de cobalt en RDC, au Canada et en Australie, prévoit de produire environ 39 000 tonnes en 2018, soit environ 35% de la production mondiale attendue. En 2019, ce chiffre devrait augmenter à 65 000 tonnes avant de baisser à 63 000 tonnes en 2020.

