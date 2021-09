Etats-Unis : le cinéma nigérian à l’honneur avec la 4e édition de « Nollywood in Hollywood »

(Agence Ecofin) - L’industrie cinématographique du Nigeria est la deuxième de la planète en termes de quantité de films produits. Depuis quelques années, la qualité des productions du pays est également saluée à l’occasion d’évènements internationaux.

L’édition 2021 de « Nollywood in Hollywood », un évènement destiné à promouvoir l’industrie cinématographique nigériane à Hollywood et dans le monde entier, débute ce vendredi 10 septembre. Il est organisé par la School of Cinematic Arts de l'université de Californie du Sud, à Los Angeles, et l'American Cinematheque qui exploite le plus prestigieux théâtre d'Hollywood, l'Egyptian Theater. Comme pour de nombreux évènements, ces deux dernières années, il se déroule en ligne en raison de la pandémie de Covid-19 et sera accessible gratuitement aux cinéphiles du monde entier.

« Nous avions espéré y être en personne cette année, mais les réalités de la pandémie nous retiennent en ligne, pour la dernière fois, je l'espère. L'année dernière, nous avons eu le plus grand nombre de fans du monde entier. Des gens se trouvant aussi loin que le Brésil et le Pakistan nous ont regardés. J'espère que cette année, nous ferons mieux et que nous étendrons la portée de Nollywood », déclare Maceo Willis, le directeur des opérations de l’évènement. « Je pense que le public sera diverti et agréablement surpris par la qualité des films et les questions qu'ils soulèvent », a déclaré Ose Oyamendan, cinéaste américain d'origine nigériane, créateur de l’initiative.

L’évènement s'achèvera le 11 septembre avec la projection du film « Eyimofe », très apprécié par la critique et qui a remporté en aout dernier le prix du jury au « World Cinema Amsterdam ». Déjà plébiscitée pour le volume de films produits sur une base annuelle, Nollywood commence à impressionner pour la qualité de ses films. De quoi faire espérer de nouvelles embellies pour une industrie cinématographique qui progresse énormément depuis quelques années.

Isaac K. Kassouwi (Stagiaire)