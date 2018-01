Afrique du Sud : Anglo American cède ses actifs de charbon de New Largo pour 850 millions de rands

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Anglo American a annoncé lundi, la vente de ses actifs de charbon thermique de New Largo (Afrique du Sud), détenus par sa filiale Anglo American Inyosi Coal, pour 850 millions de rands (71,06 millions $) Les actifs ont été achetés par un consortium détenus par Seriti Resources et Coalzar, deux sociétés contrôlées par des Sud-africains, ainsi que Industrial Development Corporation (IDC).

«Je suis ravi d’annoncer la vente de New Largo à une nouvelle compagnie majoritairement détenue et dirigée par des Noirs. Ensemble, Seriti, Coalzar et l’IDC disposent d’excellentes compétences pour développer et exploiter de manière optimale et durable New Largo dans le futur.», a déclaré le vice-président d’Anglo, Norman Mbazima (photo).

Le principal actif de New Largo est une ressource de charbon de 585 millions de tonnes bien positionnée pour alimenter la nouvelle centrale de Kusile d'Eskom. La transaction devrait être clôturée au deuxième semestre de cette année.

La vente de New Largo entre dans le cadre du plan d’Anglo American, visant à quitter ses opérations de charbon alimentant la compagnie publique Eskom. Elle a déjà, dans ce but, vendu à Seriti Resources, les gisements New Vaal, New Denmark, Kriel ainsi que quatre mines de charbon fermées.

Louis-Nino Kansoun