La demande de charbon de la Chine commencera à baisser à partir de 2025 (rapport)

(Agence Ecofin) - Selon un rapport de CNPC, un think tank appartenant à l’Etat chinois, la demande de charbon de l’empire du Milieu atteindra son pic en 2025 avant de commencer par baisser. La firme de recherche prévoit une baisse de 18% de la consommation totale du pays entre 2018 et 2035 et de 39% entre 2018 et 2050.

« Avec la baisse progressive de la demande de charbon en Chine, la consommation mondiale de charbon devrait atteindre un pic d'ici 10 ans. Entre-temps, la demande de charbon de la Chine, qui représente actuellement la moitié du total mondial, tombera à environ 35 %, d'ici 2050 », indique le rapport selon des détails relayés par Reuters.

Malgré sa stratégie visant à réduire sa consommation de charbon et le remplacer par une énergie plus propre comme le gaz naturel et les énergies renouvelables, l’empire du Milieu a continué d’approuver le développement de nouvelles mines et centrales électriques au charbon. Bien que la part du charbon dans son mix énergétique soit tombée à 59% l’année passée (contre 68,5% en 2012), la consommation globale a augmenté de 3% à 3,82 milliards de tonnes en glissement annuel.

Toutefois, les chercheurs du CNPC prévoient que la part du charbon dans le mix continue sur sa pente descendante en chutant à 40,5% d’ici 2035. En effet, expliquent-ils, la capacité de production d'énergie renouvelable, nucléaire et de gaz naturel du pays continue à augmenter rapidement.

La Chine est le plus grand consommateur mondial de charbon et le plus grand émetteur de gaz à effet de serre.

