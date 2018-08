Afrique du Sud : MC Mining obtient un prêt bancaire de 15 millions de rands pour sa mine Uitkomst

(Agence Ecofin) - La compagnie minière MC Mining, active sur la mine de charbon Uitkomst, a annoncé jeudi qu’elle a obtenu un prêt bancaire de 15 millions de rands auprès d’ABSA Bank, l’un des principaux fournisseurs de services financiers d’Afrique du Sud. Elle prévoit d’utiliser les fonds pour financer l’acquisition de nouveaux équipements miniers alors qu’elle a réussi sa transition pour devenir à la fois la détentrice et l’opératrice de la mine.

La facilité bancaire renouvelable de 5 ans est assujettie à un taux d’intérêt qui sera calculé, apprend-on, en ajoutant 0,5% au taux préférentiel en vigueur en Afrique du Sud (actuellement de 10%).

«Le prêt d’ABSA reflète la confiance croissante des institutions financières en MC Mining et l’exécution de notre stratégie.», commente le PDG David Brown. Il a indiqué que l'acquisition de nouveaux équipements miniers et l'intégration des opérations minières souterraines récemment acquises, permettront d'améliorer la disponibilité des équipements et de contribuer aux initiatives d'amélioration de la production à la mine. Tout cela est censé permettre à la compagnie de «profiter de la hausse des prix du charbon à l'échelle internationale».

Pour rappel, l’exploitation souterraine à Uitkomst était assurée par l’entrepreneur minier indépendant, Khethekile Mining jusqu’à fin du mois de juillet 2018. Le 2 août dernier, MC Mining a annoncé qu’elle mettait fin à cet accord et a racheté toutes les opérations de l’entrepreneur, y compris les équipements miniers, pour un montant total de 65 millions de rands.

Louis-Nino Kansoun

