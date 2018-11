Afrique du Sud : Universal Coal finalise l’acquisition du complexe de charbon de North Block

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Universal Coal a annoncé lundi qu’elle a finalisé l'acquisition auprès d’Exxaro Coal du complexe de charbon North Block, en Afrique du Sud, pour 93 millions de rands (8,9 millions dollars australiens).

La société ajoute ainsi à son portefeuille une troisième mine de charbon opérationnelle, alors qu’elle exploite déjà dans la nation arc-en-ciel les projets Kangala et New Clydesdale.

«La finalisation plus tôt que prévu de l'acquisition permettra à Universal d'appliquer son modèle commercial et opérationnel à l’actif et de rétablir les niveaux de production à ceux atteints par le passé.», a déclaré le PDG, Tony Weber.

Le complexe de charbon North Block est une exploitation à ciel ouvert située à proximité des centrales électriques d'Arnot, de Tutuka et de Komati de l'entreprise publique sud-africaine Eskom. Historiquement, elle a atteint une production moyenne de tout-venant d'environ 3,5 millions de tonnes par an au cours des quatre dernières années avec des ventes d'environ 2,7 millions de tonnes par an.

Universal Coal veut convertir le complexe en une opération multi-produit en y incorporant le projet adjacent de Paardeplaats.

Louis-Nino Kansoun

