Afrique du Sud : MC Mining obtient une aide chinoise pour développer le charbon de Makhado

(Agence Ecofin) - MC Mining a annoncé, en fin de semaine dernière, qu’elle a conclu avec China Railway International Group (CRIG) - division internationale de China Rail Group, compagnie cotée à Shanghai et Hong Kong, un des leaders mondiaux de la construction - des protocoles d’accord de coopération pour le développement de son projet de charbon Makhado, en Afrique du Sud.

Selon les termes énoncés, MC Mining et CRIG ont convenu de négocier un ensemble d’accords comprenant l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction (EPC) pour le projet Makhado, ainsi qu’une usine de traitement de charbon, le financement à 85% des coûts de l’EPC et des opérations d’exploitation sous-contrat.

Les termes et les conditions de la coopération seront, apprend-on, finalisés, d’ici juin 2019.

« Il s'agit d'une avancée extrêmement positive, car elle représente une reconnaissance internationale de la classe mondiale du projet Makhado », a commenté David Brown, PDG de MC Mining.

Le projet Makhado est le projet le plus avancé de MC Mining, avec 344,8 millions de tonnes de charbon exploitables. La ressource sera d'abord exploitée à ciel ouvert sur une période de 16 ans, avec un potentiel d'extension souterraine.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

19/06/2018 - Afrique du Sud : la Haute Cour lève la suspension du permis environnemental à Makhado