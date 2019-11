Afrique du Sud : le gouvernement octroie un permis d’exploitation pour le projet de charbon Generaal

(Agence Ecofin) - Le ministère sud-africain des Ressources minérales et de l’Energie a accordé un permis d’exploitation minière à la compagnie MC Mining pour son projet de charbon Generaal, détenu à 74 % dans la province du Limpopo.

Generaal est, avec Chapudi et Mopane, l’un des trois gisements du grand projet Greater Soutpansberg (GSP) pour lesquels la société a déposé en 2013 une demande de permis minier. Le bail minier du projet intervient près d’une année après l’obtention de celui de Chapudi (décembre 2018). Le projet Generaal contient plus de 407 millions de tonnes de ressources de charbon inférées et soutient la stratégie de MC Mining qui vise à devenir le principal producteur sud-africain de charbon à coke dur.

« L’octroi du permis minier du projet Generaal constitue une nouvelle étape dans la valorisation des importants actifs de charbon à coke et thermique de MC Mining, positionnant le GSP comme un fournisseur potentiel de charbon à long terme […] », a commenté le PDG David Brown.

En dehors du GSP, MC Mining est actif en Afrique du Sud sur le projet Makhado qui constitue son actif phare. La première phase du projet Makhado devrait produire 0,57 million de tonnes de charbon thermique et 0,54 million de tonnes de charbon à coke.

