Zambie : le gouvernement vient à la rescousse de Maamba Collieries

(Agence Ecofin) - L’Etat zambien a promis d’aider Maamba Collieries, qui exploite la plus grande centrale thermique au charbon du pays, à résoudre les problèmes techniques qui handicapent ses opérations. Le ministre des Finances Bwalya Ng’andu et son homologue de l’Energie Matthew Nkhuwa ont visité le week-end dernier, la centrale à Sinazongwe pour comprendre les difficultés et discuter des solutions.

Maamba Collieries, active sur une concession de charbon et la centrale thermique, avait signalé le mois dernier que l’une de ses unités a arrêté de fonctionner en raison d’une défaillance technique. Le problème impacte tout le pays, car la société est le plus grand producteur indépendant d’électricité de la Zambie avec sa production de 300 MW.

« Cette centrale représente un investissement énorme que nous chérissons parce qu’elle fournit 300 MW au réseau. Par conséquent nous devons nous assurer que nous nous en occupons […] », a commenté le ministre Nkhuwa.

Maamba Collieries Limited (MCL) possède la plus grande concession minière de charbon de Zambie et, depuis sa mise en service en juillet 2016, exploite la seule centrale thermique au charbon du pays avec des méthodes modernes et écologiques d’extraction et de traitement.

