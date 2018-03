Afrique du Sud : Anglo American finalise une transaction de 164 millions $, conclue avec Seriti Resources

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Anglo American a annoncé jeudi, qu’elle a finalisé la vente à Seriti Resources pour 164 millions $ de ses actifs de charbon thermique alimentant la société publique en charge de l’électricité Eskom. Les opérations comprennent les gisements New Vaal, New Denmark, Kriel ainsi que quatre mines de charbon fermées.

«Cette transaction poursuit la refonte de notre portefeuille d’actifs et un déploiement optimal du capital, tout en créant de la valeur pour nos actionnaires et en garantissant un approvisionnement fiable en charbon à Eskom.», commente le DG, Mark Cutifani (photo).

Pour Seriti Resources, détenue en majorité par des Noirs, la transaction représente un grand pas en avant dans la vision de devenir un leader noir de l’industrie minière sud-africaine, et un grand acteur du secteur du charbon. Elle fait de la société le deuxième plus grand fournisseur de charbon thermique d’Eskom.

La compagnie prévoit de satisfaire 22% de la demande annuelle de charbon d’Eskom, à partir de trois mines (New Vaal, New Denmark et Kriel). New Vaal fournira à la centrale électrique Lethabo, 17,8 millions de tonnes de charbon par an, pendant que New Denmark livrera 10,5 millions de tonnes à la centrale Tutuka et Kriel 8,5 millions de tonnes à la centrale Kriel.

Lire aussi :

10/04/2017 - Afrique du Sud : Anglo American cède des actifs de charbon à Seriti Resources