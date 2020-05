L’entreprise britannique Gemcorp veut renforcer ses activités dans l’exportation de blé vers l’Afrique

(Agence Ecofin) - Gemcorp Capital, une firme britannique spécialisée dans la finance et le négoce et active sur les marchés émergents ambitionne d’accroître ses ventes de blé en Afrique dans les prochaines années.

Se confiant à Bloomberg, Jamie Afnaim directeur général de Gemcorp, explique que le continent africain représente une destination de choix dans la mesure où il existe encore des opportunités de progression de l’activité d’exportation.

Afin d’atteindre son objectif, l’entreprise compte principalement renforcer ses approvisionnements depuis la Russie et dans une moindre mesure d’autres pays de la Mer noire comme l’Ukraine et la Roumanie.

« Nous avons un ancrage plus fort en Russie qui devrait être à terme notre plus importante origine. Mais nous sommes conscients que le pays pourrait imposer des quotas l’année prochaine [en raison de coronavirus, Ndlr] et nous travaillerons à changer de destination d’importation si la céréale n’est pas disponible sur ce marché », indique M. Afnaim.

Fondée en 2014, par Atanas Bostandjiev, un ancien partenaire de la Goldman Sachs, Gemcorp a entamé ses activités dans les matières premières agricoles en 2016.

Elle a notamment raflé en 2019, un contrat d’exportation de 900 000 tonnes de blé vers l’Éthiopie, soit un volume à la mesure de ceux traités par des poids lourds comme Louis Dreyfus et Olam en 2018.

