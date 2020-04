La Russie souffle le chaud et le froid sur le marché mondial du blé

(Agence Ecofin) - En Russie, les autorités ont signalé une suspension des exportations de blé et d’autres céréales (orge, maïs et seigle) jusqu’au 1er juillet prochain afin de sécuriser le marché intérieur dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Cette décision fait suite à l’épuisement du quota de 7 millions de tonnes de céréales, fixé précédemment pour l’exportation entre le 1er avril et le 30 juin. Pour certains analystes, la nouvelle annonce de la Russie, premier exportateur mondial de la céréale, pourrait raviver les craintes sur un marché mondial déjà sous tension.

Vendredi dernier, la tonne de blé tendre entrant dans la fabrication du pain se négociait à 199 euros à l’échéance rapprochée de mai sur l’Euronext.

En cause notamment, les inquiétudes liées aux conditions de sécheresse qui sévissent actuellement en Europe et autour de la mer Noire. Dans cette dernière zone désormais névralgique pour le marché du blé, l’Ukraine a aussi introduit une limitation de ses exportations de blé d’ici la fin juin.

« C’est essentiellement la situation en Russie et en Ukraine qui est susceptible de pousser les prix du blé et de l’orge à la hausse. Quand la récolte française s’est effondrée en 2016, cela n’a eu aucun impact sur les prix mondiaux ! », confie à l’agence Ecofin, François Luguenot, analyste de marché.

Et si d’après le Conseil international des céréales (IGC), la production et les stocks de blé devraient s’inscrire en hausse durant la campagne 2020/2021, l’expert se montre plus prudent en indiquant qu’un « accident de production remettrait en cause cette vision ».

Globalement, il faut souligner que les restrictions de la Russie vont à l’encontre des différents appels d’organisations comme la FAO et l’OMC qui ont plaidé ces dernières semaines pour une poursuite des échanges mondiaux afin de limiter les risques d’une volatilité des prix.

Espoir Olodo

