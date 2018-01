Des éléphants dévastent près de 10 hectares de mil dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun

(Agence Ecofin) - En plus du spectre de la famine qui plane déjà sur la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, du fait de la baisse croissante de la production céréalière, cette partie du pays vient de subir une catastrophe agricole, révèle le trihebdomadaire régional l’œil du Sahel.

En effet, selon Pierre Abolgo, le délégué départemental de l’Agriculture et du Développement rural pour le Logone et Chari, des éléphants viennent de dévaster près de 10 hectares de champs de mil de contre-saison, et ont détruit une cargaison de 127 sacs de 100 Kg d’épis de mil.

Cette invasion des éléphants venus du parc de Kalamaloué, a eu lieu dans l’arrondissement de Kousseri, notamment dans le secteur de Massaki, et contribue à aggraver la situation alimentaire déjà précaire dans cette partie du pays.

BRM

Lire aussi:

28-12-2017 - Le risque de famine plane sur la région de l’Extrême-Nord du Cameroun

15-09-2015 - Vers un déficit céréalier d’environ 200 000 tonnes dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun