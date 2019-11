Zimbabwe : l’exécutif supprime les restrictions à l’importation pour le maïs et la farine de blé

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, le gouvernement a annoncé hier la fin des limitations pour l’importation de maïs et de farine de blé dans un contexte de sécheresse qui a fait fondre les réserves céréalières du pays. Se confiant à Reuters, Simangaliso Ndlovu, ministre de l’Information par intérim souligne que ces mesures sont temporaires et prennent effet immédiatement.

Concrètement, cela signifie que n’importe quel acteur du marché est autorisé à réaliser des achats internationaux de ces produits et aussi que les droits à l’importation seront supprimés pour réduire les coûts d’approvisionnement.

D’après M. Ndlovu, l’Office de commercialisation des céréales (GMB) ne fournira plus aux meuniers des matières premières à un prix subventionné et mettra en place un mécanisme de subvention plus ciblé pour les denrées alimentaires de base.

Alors que le pays traverse une grave crise avec près de 5 millions de personnes en situation d’aide alimentaire d’après l’ONU, le pays aura besoin d’importer 800 000 tonnes de maïs en 2019/2020.

Espoir Olodo

