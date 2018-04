Tanzanie : l’exécutif veut injecter 68 millions $ dans la construction d’installation de stockage de céréales

(Agence Ecofin) - Le gouvernement tanzanien envisage de débourser environ 155 milliards de shillings (68 millions $) dans la construction d’infrastructures d'entreposage de céréales, indique The Citizen.

Ce plan devrait être lancé d’ici la semaine prochaine par le Premier ministre, Kassim Majaliwa et concernera initialement, des régions comme Mtwara, Katavi, Njombe et Dodoma, explique Charles Mwijage (photo), le ministre de l’Industrie. La manoeuvre vise à faciliter la constitution de stocks de riz et de maïs qui seront destinés à l’exportation.

Pour rappel, la Tanzanie est l’un des principaux producteurs céréaliers d’Afrique de l’Est. Le pays a enregistré en 2016/2017, des récoltes de 5,5 millions de tonnes de maïs, 100 000 tonnes de blé et 2,7 millions de tonnes de riz.

Espoir Olodo