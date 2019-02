Afrique du Sud : la production de maïs a baissé de 26 % en 2018

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la récolte de maïs a atteint 12,5 millions de tonnes en 2018, soit 26 % de moins que le record historique de 2017 (16,82 millions de tonnes). C’est ce que rapporte Reuters qui cite une annonce du gouvernement sud-africain.

Cette contre-performance est la conséquence de la sécheresse qui a régné un an plus tôt dans la zone occidentale de la ceinture de maïs et entraîné un retard dans les ensemencements dans d’autres régions.

Le volume annoncé comprend 6,5 millions de tonnes de maïs blanc destiné à la consommation humaine et 5,97 millions de tonnes de la variété jaune servant dans l’alimentation animale.

Le recul d’une année sur l'autre témoigne une fois de plus de l’instabilité de la production et la dépendance de la filière par rapport aux précipitations.

Lorsque les conditions climatiques sont favorables, le pays produit suffisamment au regard des besoins de la consommation nationale et exporte ses excédents.

Au contraire, lorsque celles-ci sont mauvaises la récolte chute et peut conduire la nation arc-en-ciel à importer du maïs, un cas de figure qui s’était produit en 2016.

Espoir Olodo