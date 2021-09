Sorgho : les importations de la Chine attendues à près de 10 millions de tonnes en 2021/2022 (USDA)

(Agence Ecofin) - La Chine est le principal marché mondial pour les produits alimentaires. Cette position du pays lui fait jouer un rôle moteur dans le commerce global d’une large gamme de denrées agricoles des produits laitiers à la viande en passant par les céréales.

En 2021/2022, la Chine pourrait acheter 9,8 millions de tonnes de sorgho sur le marché international, soit 1,5 million de plus que la campagne précédente. C’est ce qu’indique le dernier rapport mensuel du Département américain de l’agriculture (USDA) sur le marché mondial des céréales.

Ce volume record qui représente 83 % des importations mondiales est principalement le résultat de la forte demande de l’industrie animale. En pleine reconstitution de son cheptel, le secteur de l’élevage cherche en effet à diversifier les matières premières entrant dans la composition des rations alimentaires au-delà du maïs et du soja dont les cours ont été instables ces derniers mois.

La préférence pour le sorgho tient notamment au fait que cette céréale est riche en protéines et possède une valeur énergétique intéressante dans l’alimentation des porcs, principal élément du cheptel chinois. Le regain d’appétit de la Chine profitera essentiellement aux USA, premier producteur et exportateur mondial de sorgho.

Le pays de l’Oncle Sam qui compte à lui seul pour 70 % du commerce de la graminée devrait ainsi expédier 8,3 millions de tonnes en 2021/2022 contre 7,3 millions de tonnes un an plus tôt.

Pour sa part, l’Afrique subsaharienne (ASS) devrait rester encore largement en retrait de cette dynamique mondiale en raison de l’importance de sa consommation intérieure. Dans cette zone de production majeure du sorgho grâce au Nigeria, à l’Ethiopie et au Soudan (respectivement 2e, 3e et 4e producteurs mondiaux), la céréale est avant tout un produit destiné essentiellement à la consommation humaine notamment en Afrique de l’Est et de l’Ouest.

Pour cette raison, l’ASS demeure le principal consommateur mondial de sorgho et affiche même un déficit comblé par des importations qui ont avoisiné en moyenne, 700 000 tonnes par an entre 2017/2018 et 2020/2021.

Pour rappel, seulement 16 % de la production globale de sorgho est échangée sur le marché mondial. La céréale est la 5e d’importance au monde en termes de superficies cultivées derrière maïs, le blé, le riz et l’orge.

Espoir Olodo

