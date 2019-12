Au Cameroun, 11 000 tonnes de céréales détruites par les inondations et les éléphants dans la région de l’Extrême-Nord

(Agence Ecofin) - Les pluies abondantes, qui se sont abattues sur la région de l’Extrême-Nord, au cours du mois d’octobre 2019, ont été dévastatrices pour les agriculteurs, principalement ceux du département du Mayo-Danay.

En effet, selon Christian Houmoua, le délégué départemental de l’agriculture et du développement rural, qui s’est confié au trihebdomadaire L’Œil du Sahel, plus de 11 000 tonnes de sorgho et de maïs ont été détruites dans cette partie du pays.

Ces pertes, qui représentent 12% de la production céréalière du département, apprend-on, sont aussi le fait de l’invasion des plantations par des éléphants.

Au demeurant, à en croire Christian Houmoua, cette situation n’a pas provoqué de spéculation sur le marché local des céréales. « En ce qui concerne les céréales, les prix ont chuté de l’ordre de 25% depuis 2018 », soutient-il.

BRM