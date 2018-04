L'Afrique subsaharienne sera le moteur des importations mondiales de blé en 2017/2018 (USDA)

(Agence Ecofin) - En 2017/2018, l’Afrique subsaharienne (ASS) sera la zone du monde qui enregistrera la plus forte hausse de ses importations de blé. C’est ce qu’indique le Département américain de l’agriculture (USDA), dans son rapport sur le marché mondial du commerce des céréales, rendu public hier.

Selon l’organisation, l’ASS devrait voir le volume de ses achats passer de 22,2 millions de tonnes en 2016/2017 à 26 millions de tonnes cette saison, soit une progression d’environ 17,4%. Cette hausse reste largement supérieure à celle de l’Asie du Sud-Est (+ 2,1%), principal importateur mondial de la graminée.

La dynamique de l’ASS est soutenue par une production stagnante depuis quelques années, (autour de 7 millions de tonnes) et par une consommation rapide allant de pair avec l’accroissement des revenus, l’urbanisation et l’augmentation de la population.

Les principaux pays qui porteront la croissance des importations seront le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria, le Soudan, l’Angola, l’Ethiopie et l’Afrique du Sud. Les deux derniers pays devraient enregistrer les plus fortes progressions de leur volume avec respectivement 70% et 60% de plus que la saison antérieure.

Les importations de blé de l’ASS sont principalement effectuées sous forme de grains, de farine et de produits associés. Le blé compte pour environ 5% de la production céréalière totale de la région, derrière des cultures comme le maïs, le riz, le sorgho et le mil.

Espoir Olodo