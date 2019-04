Malawi : la production de maïs pourrait être amputée de 20 % cette saison en raison du cyclone Idai

(Agence Ecofin) - Au Malawi, la récolte de maïs de 2019/2020 pourrait chuter de 20 % en raison des inondations provoquées par le cyclone Idai survenu le 15 mars dernier. C’est ce qu’a confié à Reuters, Joseph Mwanamvekha (photo), le ministre malawite de l’Agriculture.

D’après le responsable, les inondations ont emporté 71 111 hectares de cultures de maïs dans 5 divisions de développement agricole (DDA). Cette superficie représente une production potentielle d’environ 640 000 tonnes de la céréale, principale denrée du base du pays.

Cette situation vient assombrir les perspectives de production favorables émises par l’exécutif durant le mois de février.

Le gouvernement anticipait en effet, une hausse comprise entre 32 et 90 % dans la plupart des zones de production du pays.

Pour rappel, le Malawi a produit 3,3 millions de tonnes de maïs en 2018/2019, soit 27 % de plus qu'un an plus tôt.

Espoir Olodo