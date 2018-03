Afrique du Sud : la sécheresse pourrait amputer la production agricole du Cap occidental de 20% en 2018

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la province du Cap occidental pourrait voir sa production agricole baisser de 20% cette année en raison des affres de la sécheresse qui y règne depuis trois ans, rapporte Reuters.

D’après Alan Winde (photo), ministre provincial des Opportunités économiques, les pertes financières du secteur agricole sont projetées pour se chiffrer à 5,9 milliards de rands (498 millions $) cette saison.

Le blé sera la culture la plus affectée avec une récolte prévue pour passer de 1,1 million de tonnes à 586 000 tonnes en 2018. Cette chute de plus de 46% se traduira par des dommages économiques de l’ordre de 2,4 milliards de rands (202 millions $) pour le secteur des céréales.

Sur le plan national, l’effondrement de la production de blé de la province qui fournit la moitié du stock global, forcera les autorités à importer 2 millions de tonnes de la graminée cette saison, soit plus du double du volume acheté un an plus tôt (935 000 tonnes).

Pour rappel, l’épisode de sécheresse a déjà entrainé la perte de plus de 30 000 emplois dans la province et conduit le secteur agricole à réduire sa consommation d’eau de 60%.

Espoir Olodo